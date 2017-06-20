Роскосмос отсудил у Центра Хруничева 3,2 млрд рублей за аварию «Протона»

Роскосмос отсудил у Центра имени Хруничева 3,2 млрд рублей убытков за аварию «Протона-М» с тремя спутниками «Глонасс» в 2013 году. Дело рассматривал Арбитражный суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Суд постановил, что причиной аварии стал производственный брак при сборке ракеты-носителя. Работники предприятия неправильно установили датчики угловых скоростей по каналу рыскания на второй ступени ракеты-носителя.

«Центр Хруничева намерен в рамках существующих законодательных процедур предложить госкорпорации Роскосмос заключить мировое соглашение о порядке и сроках исполнения решения суда, что позволит учесть интересы кредитора — госкорпорации — и предприятия», — сообщили «Новой газете» в дирекции по коммуникациям Центра имена Хруничева.

Кроме этого, там сообщили, что предприятие будет обжаловать решение Арбитражного суда Москвы о возмещении убытков в размере 3,2 млрд рублей, причиненных в результате утраты космических аппаратов при аварийном запуске ракеты.

«Если суд апелляционной инстанции оставит решение Арбитражного суда Москвы в силе, то предприятие предпримет меры, направленные на снижение финансовой нагрузки»,— добавили в дирекции.

В декабре 2015 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Центра имени Хруничева около 1,8 млрд рублей по иску Минобороны.

Авария произошла 2 июля 2013 года. Тогда ракета-носитель «Протон-М» стартовала с Байконура, и почти сразу резко отклонилась от траектории. Затем она стала распадаться в воздухе, а позже и вовсе взорвалась. Остатки ракеты упали неподалеку от места старта.

После аварии премьер-министр России Дмитрий Медведев сделал выговор главе Роскосмоса Владимиру Поповкину. Осенью 2013 года Поповкина сняли с должности.

Кроме этого, в марте 2015 года двум сборщикам и контролеру Центра имени Хруничева предъявили обвинения по статье 216 Уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности при ведении работ).