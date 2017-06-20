«Роснефть» настаивает на расследовании «отказа» от иска к АФК «Система»

Представители компании «Роснефть» обратились в правоохранительные органы после того, как в суд поступил «отказ» от иска на 170 млрд рублей к АФК «Система», сообщил Интерфаксу представитель нефтяной компании Михаил Леонтьев.

В пресс-службе «Роснефти» заявили, что документ с подписями якобы двух вице-президентов, который поступил в суд Башкирии из Москвы, является подложным.

По словам Леонтьева, в документе говорилось, что из-за достижения мирового соглашения «Роснефть» отказывается от всех претензий к «Системе».

«Как только мы получили информацию об этом ходатайстве, то направили юристов компании в Уфе в суд для прояснения ситуации», — сказал пресс-секретарь.

Позже информация о якобы «отказе» «Роснефти» была удалена из карточки дела.

Отметим, что после появления информации об отказе от иска акции «Системы» подорожали на 17,5%, однако после прояснения ситуации замедлился до 5-6%.

Напомним, в 2014 «Башнефть», которой владела «Система», перешла в собственность государства, а затем была продана «Роснефти». В свою очередь, «Роснефть» настаивает, что плохое управление «Системы» активами «Башнефти» привело к снижению стоимости компании.

Максим Прошкин