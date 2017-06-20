Глава МВД заявил об отсутствии нарушений в расследовании ДТП с участием якобы пьяного мальчика

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что наличие или отсутствие алкоголя в крови ребенка, сбитого насмерть в подмосковной Балашихе, не влияет на квалификацию преступления. При этом он заявил, что нарушений в расследовании происшествия не было. Об этом сообщает РИА Новости.

«По состоянию на пятницу прокуратура областная приняла решение, что дело должно расследоваться в МВД и нарушений в плане расследования установлено не было», — сказал Колокольцев.

Глава МВД рассказал, что из телевизионной передачи знаком с оценкой эксперта.

«Я вчера сам смотрел телевизионную передачу на Первом канале, где эксперт приводил достаточно объективные данные о том, что нахождение в крови определенных веществ доказывает, что алкоголь был употреблен прижизненно», — цитирует его ТАСС.

По мнению Колокольцева, эксперт «достаточно убедительно излагал».

«Был алкоголь или не был алкоголь — в любом случае дело будет расследовано и направлено в суд», — сказал Колокольцев.

Ранее подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова после встречи с родителями погибшего в ДТП мальчика сообщила об угрозах, которые получили свидетели аварии. При этом Семенова отметила, что не заметила пагубных привычек у родителей и близких погибшего ребенка, добавив, что мальчик воспитывался «в хороших условиях». Омбудсмен также выразила недоумение, что в крови ребенка нашли алкоголь. По ее словам, это первый подобный случай.

ДТП со смертельным исходом произошло в Балашихе 23 апреля. Местная 31-летняя жительница сбила шестилетнего ребенка. Он скончался на месте. Сразу после аварии она заявила, что ребенок был пьян.

Проделанная экспертиза показала, что в крови мальчика было 2,7 промилле алкоголя, что соответствует выпитым 295 граммам водки или 2,5 литрам пива.

Сенатор Елена Мизулина назвала абсурдной ситуацию с обвинением погибшего ребенка в пьянстве и предположила, что сотрудники полиции могли сфальсифицировать материалы уголовного дела.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту экспертного заключения о «сильном опьянении» ребенка.

Вера Юрченко