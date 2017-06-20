США ввели санкции против ЧВК «Вагнер» и фирм бизнесмена Пригожина

США добавили в санкционный список частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» и фирму бизнесмена Евгения Пригожина Concord Catering («Комбинат питания “Конкорд”»), сообщается на сайте амеркианского Минфина.

В расширенный список власти США включили и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина.

Также власти США ввели санкции против организаций, связанных с байк-клубом «Ночные волки»: в списке оказался «Холдинг охранных структур “Волк”» и байк-центр в Нижних Мневниках.

Всего в список добавлены 38 физических лиц и организаций. В частности, туда попал замминистра экономического развития России Сергей Назаров и нескольких российских банков, работающих в Крыму.

Напомним, миллиардер Евгений Пригожин возглавляет корпорацию «Конкорд», которая обеспечивает продовольствием правительственные структуры и спецмероприятия для первых лиц государства.

Сам Пригожин находится в санкционном списке с декабря 2016 года.

В пресс-релизе Минфина США поясняется, что солдаты ЧВК «Вагнер» принимали участие в военном конфликте на востоке Украины.

В марте 2015 года США ввели санкции против ряда граждан России после событий на Украине, под ограничительные меры попали также некоторые компании, среди которых Газпромбанк, ВЭБ, «Роснефть», НОВАТЭК, «Алмаз-Антей», «Калашников», Уралвагонзавод.

В марте 2016 года власти США объявили о продлении санкционных мер еще на один год.

Максим Прошкин