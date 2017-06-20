CIT: Путин показал Стоуну атаку американцев на талибов в Афганистане вместо «работы нашей авиации» в Сирии

Независимая группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила, что президент России Владимир Путин показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну кадры атаки американской авиации в Афганистане, назвав их «работой нашей авиации» в Сирии. Разговор демонстрируется в документальном фильме Стоуна о российском лидере.

«Нам показали пост в фейсбуке человека, который нашел этот видеоряд. Мы внимательно посмотрели, сравнили динамику ударов по земле, положение, разброс, и увидели, что, действительно, это известное видео работы американского вертолета в Афганистане. Это абсолютно точно то самое видео», — рассказал «Новой газете» руководитель CIT Руслан Левиев.

Кроме этого, расследователи предположили, что Путин показал Стоуну вариант видео, опубликованного в YouTube, с наложением стороннего звука. На нем слышны переговоры пилотов на русском языке. Предположительно, это переговоры украинских пилотов, которые участвовали в боевых действиях под Донецком.

При этом пресс-секретарь президента России отверг информацию о том, что Путин показал Стоуну кадры атаки американцев на талибов.

«Это не так. Полная ерунда», — заявил он «Медузе».

Сцена, в которой Путин демонстрирует Стоуну видеозапись, содержится в третьей серии сериала под названием «Путин». Небольшая часть видео есть в трейлере. В полной версии этот момент — на отметке 49:10.

Пост, о котором рассказал Левиев, появился на странице пользователя Федора Панасенко. Оригинальное видео, как американский вертолет «Апач» атакует талибов в Афганистане, опубликовано на официальном сайте military.com.