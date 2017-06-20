Суд отправил под домашний арест подозреваемого в ударе бойца ОМОНа в спину во время акции 12 июня

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест до 13 августа Владимира Абросимова из-за удара в спину бойца Росгвардии во время акции 12 июня на Марсовом поле. Об этом сообщает Медиазона.

Абросимова подозревают по части 1 статьи 318 УК (применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов).

Ранее во вторник Следственный комитет опроверг заявление Росгвардии о том, что напавший на сотрудника ОМОН в Санкт-Петербурге использовал нож. Следствиесообщило, что подозреваемый во время проведения несанкционированного митинга, «ударил кулаком по спине полицейского».

Напомним, 16 июня директор Росгвардии Сергей Меликов сообщил, что на сотрудника ОМОНа напали с ножом 12 июня. По словам Меликова, «средства защиты позволили ему остаться невредимым».

Ранее в Петербурге по подозрению в нападении на сотрудника полиции задержали 17-летнего Дмитрия Мякшина. По версии следствия, подросток при задержании выбил зуб сотруднику правоохранительных органов.

В Москве Басманный суд отправил под домашний арест школьника Михаила Галяшкина, которого обвинили в распылении на Тверской в Москве перцового баллончика в лицо сотруднику.

Вера Юрченко