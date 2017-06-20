Найденного спустя три месяца в СИЗО активиста обвинили в возбуждении ненависти

Московскому активисту Денису Бахолдину, пропавшему на три месяца и обнаруженному в СИЗО, вменяют ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Об этом «Новой газете» сообщила адвокат Светлана Сидоркина, посетившая мужчину в изоляторе.

По ее словам, Бахолдина задержали на территории России в приграничной территории около поселка Суземка Брянской области. В настоящее время идет следствие. 5 мая активисту продлили срок содержания под стражей до сентября 2017 года.

«По поводу содержания все нормально. У него вообще нет никаких претензий к СИЗО», — добавила защитник.

Ранее во вторник «ОВД-Инфо» со ссылкой на рассказ матери активиста Надежды Бахолдиной сообщило, что Денис три месяца назад уехал из России на Украину. В марте мать получила официальное извещение о том, что ее сына задержали при попытке нелегально перейти российско-украинскую границу. С тех пор местоположение активиста было неизвестно.

В апреле в квартире Надежды Бахолдиной прошел обыск, в ходе которого сотрудники ФСБ изъяли жесткий диск компьютера. Вслед за этим следователь сообщил матери, что ее сын находится в СИЗО №1 Брянска.

На встрече с матерью Денис рассказал, что после задержания его на 12 часов приковали наручниками к батарее и избили, пытаясь выбить признательные показания о том, что он состоит в запрещенной в России организации «Правый сектор». После этого повезли в управление Следственного комитета по Брянску. По дороге за спиной активиста, с его слов, застегнули наручники, а на голову намотали зимнюю куртку. В результате он потерял сознание и чуть не задохнулся.

Денис Бахолдин участвовал в Москве в ежемесячных акциях в поддержку политзаключенных в рамках «Стратегии-6», а также в антивоенных акциях против политики российских властей в отношении Украины. В 2014 году Бахолдин уехал из России в Киев. Там он также принимал участие в политических акциях. С марта с ним не было связи.