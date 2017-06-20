Защита бывшего главы ФСИН обжаловала приговор

Защита бывшего главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера обжаловала приговор, передает Интерфакс.

Адвокат, представляющий интересы также осужденного по этому делу Виктора Определенова, заявил, что все адвокаты всех будут обжаловать решение суда. Определенова приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей.

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным Александра Реймера по делу о махинациях при госзакупках электронных браслетов для подследственных. Его приговорили к восьми годам колонии, а также лишили звания генерала и оштрафовали на 800 тысяч рублей.

По версии следствия, обвиняемые в 2010-2012 годах по завышенной цене покупали электронные браслеты для помещенных под домашний арест. При фактической стоимости браслетов 19 тысяч рублей за комплект, ФСИН платил за каждый от 108 до 128 тысяч рублей.