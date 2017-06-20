СМИ: губернатор Кемеровской области попросил Путина о досрочной отставке

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, сообщает FlashSiberia со ссылкой на источник.

«Аман Гумирович попросил президента о досрочном прекращении полномочий. На эту минуту просьба пока не удовлетворена», — сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новостям, что в Кремле нет информации об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, а зампредседателя Госдумы Сергей Неверов рассказал «Коммерсанту», что не заметил «беспокойства» со стороны кемеровских единоросов.

На данный момент Тулеев находится в отпуске, который начался с 22 мая и был продлен 19 июня на «неопределенный срок». Губернатор не появлялся на публике с конца апреля.

Более того, в СМИ 13 июня появилась информация, что Тулеев умер, но пресс-служба администрации Кемеровской области опровергла и эту информацию.

Как рассказал «Новой газете» политолог Александр Кынев, отставка Тулеева неизбежна. Причиной этому могут стать возраст, длительность нахождения у власти и проблемы со здоровьем. Ожидалось, что Тулеев покинет свой пост еще в прошлом году, однако губернатор вновь был переизбран, замечает политолог.

«Регион очень сложный, он напоминает Северный Кавказ», — считает Кынев.

По его словам, власть в регионе держится на символической фигуре Тулеева, и управляется Кемеровская область «крайне патриархально», при этом местные органы власти состоят из представителей одной партии. Новому губернатору, добавляет политолог, не удастся в «неприкосновенном виде» сохранить регион, так как «не на что будет опираться».

«Я думаю, что с учетом соцэкономических проблем регион доставит проблем "центру"», — заключил политолог.

Аман Тулеев занимает пост губернатора Кемеровской области​ с 1 июля 1997 года и является одним из рекордсменов по продолжительности губернаторского срока. В мае Тулееву исполнилось 73 года.