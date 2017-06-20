Новая газета

Дональд Трамп встретился с Петром Порошенко

Политика

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Президент США Дональд Трамп впервые встретился с президентом Украины Петром Порошенко, сообщил в твиттере пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

После встречи Петр Порошенко рассказал, Украина получила полную поддержку со стороны США в вопросе территориальной целостности и независимости страны.

«Отдельно было подчеркнуто наше сотрудничество в военно-техническом направлении. Мы будем более детально это сейчас обсуждать с министром обороны США Мэттисом (Джеймс Мэттис — ред.), но президент дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество», — цитирует Порошенко Интерфакс.

Планируется, что первая встреча Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным пройдет в Гамбурге в июле на саммите «большой двадцатки». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «неуместно устраивать гонки» в вопросах о том, почему Трамп встретился с Порошенко раньше, чем с Путиным.

Теги:
сша, украина, трамп, порошенко

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