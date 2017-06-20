Путин назвал акции протеста в России «посвободнее и попроще»

Президент России Владимир Путин заявил, что не надо бояться протестных акций, если они направлены на решение реальных проблем, передает Интерфакс.

«Если эта политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем не нужно этого бояться. Ведь страна большая. Вот из этих кабинетов там не все же видно, что происходит. И, если на местах люди это видят и заявляют об этом — а что стеснятся? Мне кажется этого не нужно бояться», — сказал Путин.

Президент добавил, что на Западе хорошо выстроена система противодействия акциям гражданского протеста. В России, по его мнению, все «посвободней и попроще».

Ранее Владимир Путин говорил, что протестные акции, которые прошли в центре Москвы и других городах 12 июня, были организованы в целях саморекламы, а не «улучшения ситуации в стране». Он назвал митинги способом донести до властей точку зрения несогласных.

Напомним, 12 июня и 26 марта в десятках городов России прошлиантикоррупционные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. В некоторых городах акции были не согласованы властями города, в том числе в Москве и Петербурге, и закончились массовыми задержаниями.