«Би-би-си» узнало о согласовании с Кремлем «неудобных вопросов» Путину перед «прямой линией»

Организаторы «Прямой линии» заранее согласовали с пресс-службой Кремля неудобные вопросы президенту России Владимиру Путину через sms-сообщения, передает «Би-би-си» со ссылкой на несколько источников, участвующих в подготовке «прямой линии».

Согласование прошли все вопросы, в том числе об отставке Путина и политике Алексее Навальном. «Сначала это отбирают одни, потом отбирают другие — и так далее, до пресс-службы президента», — цитирует одного из собеседников «Би-би-си».

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что вопросы «не просеивались». «Вываливалось (на экран) то, что приходило. Все шло в прямую», — добавил он.

На прошлой неделе прошла 15 «прямая линия» с Владимиром Путиным. В студии и внизу экрана показывали вопросы, которые были присланы по sms. В частности, зрители спрашивали: «Путин, ты правда считаешь, что народ верит в этот цирк с подставными вопросами?», «Когда вы перестанете нарушать положение конституции о максимальном президентства в два срока».

Сам президент позднее заявил, что во время «прямой линии узнал что-то новое, но «революционных открытий» для него не было.