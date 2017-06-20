Полиция Брюсселя застрелила на центральном вокзале мужчину со взрывчаткой

В здании вокзала в Брюсселе произошел взрыв, полиция эвакуирует пассажиров, передает телеканал VTM.

По данным телеканала, полиция застрелила мужчину со взрывчаткой.

Правоохранительные органы подтвердили информацию о взрыве, добавив, что ситуация находится под контролем. В полиции уточнили, что «произошел инцидент с участием частного лица».

Источники HLN сообщили, что мужчину застрелили военные, прибывшие на место после взрыва. По словам очевидцев, мужчина кричал «Аллах акбар».

Телеканал RTBF передает, что на центральных станциях городского метро приостановлено движение. Поезда проходят станции без остановок.