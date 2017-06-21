Порошенко заявил об уверенности в отсутствии связей между Трампом и Россией

Президент Украины Петр Порошенко в интервью Fox News заявил, что не верит в связь президента США Дональда Трампа с Россией.

По словам Порошенко, Трамп «точно не похож на человека, у которого особые отношения» с Россией. Президент Украины также назвал Трампа прекрасным и харизматичным лидером и заявил, что рассчитывает на его помощь в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Я абсолютно уверен, что президент Трамп, настоящий лидер и очень харизматичный человек способен помочь мне достичь мира на моей земле», — заявил Порошенко.

Порошенко добавил, что на встрече с Дональдом Трампом, кроме вопроса о территориальной целостности Украины также обсуждалась тема «эффективного сотрудничества Украины и США в экономике».

Президент Украины упомянул поставки угля из Пенсильвании для электростанций на Украине и сжиженного природного газа из Луизианы для «газораспределительной системы Украины».

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп впервые встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

Планируется, что первая встреча Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным пройдет в Гамбурге в июле на саммите «большой двадцатки». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «неуместно устраивать гонки» в вопросах о том, почему Трамп встретился с Порошенко раньше, чем с Путиным.

Андрей Дубровский