Театральные критики попросили не арестовывать экс-главу «Гоголь-центра»

Ассоциация театральных критиков (АТК) попросила Пресненский районный суд Москвы не арестовывать бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, задержание которого накануне подтвердил Следственный комитет. Соответствующее обращение опубликовано на сайте АТК.

В документе говорится, что бывший директор «Гоголь-центра» — честный и талантливый театральный продюсер.

«Готовы поручиться, что в течение всего следствия и судебного разбирательства Малобродский Алексей Аркадьевич в назначенный срок будет являться по вызову следователя в суд, иным способом не будет препятствовать производству по уголовному делу», — отмечается в сообщении.

Авторы обращения попросили суд избрать Малобродскому меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Напомним, накануне Следственный комитет сообщил о задержании бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Его подозревают в мошенничестве.

Ранее со ссылкой на источники о задержании Малобродского сообщила«Медуза».

Также по делу о мошенничестве в «Седьмой студии» были задержаны бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Итин находится под домашнем арестом, а Масляева — под стражей.

В Следственном комитете России заявили, что с 2011 по 2014 год АНО «7 студия» получила в виде грантов от государства порядка 216 млн рублей «на поддержку развития и популяризации современного искусства», из которых более 1 млн рублей были потрачены по предположительно фиктивным контрактам, а по 200 млн рублей нет обоснования трат.

Напомним, 23 мая прошли обыски в «Гоголь-центре»и в квартире основателя «Седьмой студии», худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

Сам Серебренников после обысков заявил, что готов к любым вопросам — ему нечего скрывать. А ситуацию он назвал «чудовищной несправедливостью».

Андрей Дубровский