Сторонники Навального пожаловались в СК на Роскомнадзор и Минкомсвязи

Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального Александр Литреев, Владислав Здольников и Александр Брусенцев пожаловались в Следственный комитет на Роскомнадзор и Минкомсвязь. Активисты обвинили ведомства в халатности за то, что они не смогли предотвратить уязвимости в системе блокировки сайтов. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В своем заявлении активисты попросили привлечь чиновников Минкомсвязи и Роскомнадзора к уголовной ответственности. Активисты считают, что действия представителей ведомств можно расценивать как халатность. Сторонники Навального утверждают, что чиновники более двух месяцев знали о существовании уязвимости, но не предприняли необходимых действий, чтобы обезопасить систему.

При этом заявление Роскомнадзора в МВД, в котором говорится, что к блокировкам сайтов причастны сами сторонники Навального, активисты считают ложным.

По мнению активистов таким образом, ведомство пытается уклониться от ответственности «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Роскомнадзор заподозрил активистов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в организации ложных блокировок сайтов.

По словам собеседников газеты, ведомство попросило МВД провести расследование. По мнению Роскомнадзора, активисты ФБК Александр Литреев и Владислав Здольников организовали ложную блокировку интернет-ресурсов, не внесенных в официальный «черный список» надзорного ведомства.

Напомним, ряд сайтов оказались недоступны, хотя не были внесены в черный список Роскомнадзора. Среди них оказались интернет-кинотеатр Ivi и сайт «Медуза».

Ранее, 7 июня, в Роскомнадзоре заявили, что «добропорядочные сайты» могли быть заблокированы из-за действий злоумышленников или из-за того, что оператор связи самостоятельно определял адрес запрещенного интернет-ресурса.

В связи с некорректной блокировкой ведомство тогда направило операторам рекомендации по некоторым техническим аспектам блокировки.

Андрей Дубровский