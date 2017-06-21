В ДНР заявили о задержании напавших на патруль ОБСЕ

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) задержали напавших на патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Ясиноватой. Об этом со ссылкой на оперативное командование ДНР сообщает Донецкое агентство новостей.

В заявлении властей самопровозглашенной Донецкой народной республики говорится, что нападение на патруль было «спланированной провокацией». Нападавшие намеревались запугать сотрудников миссии ОБСЕ и дискредитировать руководство республики, утверждают в ДНР.

В сообщении агентства отмечается, что задержанные не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР.

По данным Донецкого агентства новостей, к мониторинговой миссии ОБСЕ якобы подъехала гражданская машина с украинскими номерами, из которой «вышли два человека в камуфлированной одежде, балаклавах и с оружием». Эти люди угрожали наблюдателям и сделали несколько выстрелов в воздух, утверждается в сообщении.

Напомним, накануне ОБСЕ сообщила, что двое неизвестных в районе Ясиноватой угрожали шестерым наблюдателям. Один из нападавших ударил по машине миссии прикладом.

В сообщении организации говорилось, что «жестокое нападение» было совершено представителями ДНР.

Андрей Дубровский