Губернатору Кемеровской области сделали операцию на позвоночнике

Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву провели операцию на позвоночнике. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на администрацию Кемеровской области.

В сообщении администрации говорится, что подробную информацию о состоянии Тулеева озвучат на пресс-конференции 22 июня.

При этом глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице в «ВКонтакте» написал, что информация о болезни и скорой отставке Тулеева не соответствует действительности.

«Активно муссируются сплетни об отставке и болезни нашего губернатора. В погоне за рейтингами журналисты публикуют надуманные факты о Тулееве. Я, как глава города Новокузнецка, крайне возмущен происходящим», — написал Кузнецов.

Накануне сообщалось, что Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новостям, что в Кремле нет информации об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, а зампредседателя Госдумы Сергей Неверов рассказал«Коммерсанту», что не заметил «беспокойства» со стороны кемеровских единоросов.

На данный момент Тулеев находится в отпуске, который начался с 22 мая и был продлен 19 июня на «неопределенный срок». Губернатор не появлялся на публике с конца апреля.

Более того, в СМИ 13 июня появилась информация, что Тулеев умер, но пресс-служба администрации Кемеровской области опровергла и эту информацию.

Как рассказал «Новой газете» политолог Александр Кынев, отставка Тулеева неизбежна. Причиной этому могут стать возраст, длительность нахождения у власти и проблемы со здоровьем.

Аман Тулеев занимает пост губернатора Кемеровской области​ с 1 июля 1997 года и является одним из рекордсменов по продолжительности губернаторского срока. В мае Тулееву исполнилось 73 года.

Андрей Дубровский