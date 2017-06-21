МГУ оказался в сотне лучших европейских вузов

Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-100 лучших европейских вузов. Об этом говорится в рейтинге университетов, который составил Times Higher Education (THE).

МГУ разделил с британским Ньюкаслским университетом 93-е место. Другие российские вузы в топ-100 рейтинга не попали. Однако 23 российских вуза вошли в финальный список из 400 европейских университетов.

В список в частности попали Московский физико-технический институт (МФТИ) и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Они получили ориентировочные места в рейтинге: МФТИ — 151-160, ИТМО — 191-200.

Среди лидеров образовательного рейтинга европейских вузов по версии THE оказались британские вузы — Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона.

Ранее Британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds опубликовала свой рейтинг из 300 вузов, которые стали лучшими по трудоустройству выпускников, в ноябре 2016 года. Его лидерами стали Стэнфордский университет, Массачусетский институт технологий и китайский университет Цинхуа. В рейтинг попали также семь российских вузов, в том числе и МГУ, однако ни один из них не вошел в первую сотню.

Андрей Дубровский