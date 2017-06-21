Основатель Uber подал в отставку

Основатель и генеральный директор Uber Трэвис Каланик ушел с поста главы компании. Об этом сообщила газета The New York Times.

Собеседники издания утверждают, что на Каланика якобы оказали давление крупнейшие инвесторы Uber, в том числе Benchmark. В публикации говорится, что инвесторы написали письмо руководству компании, в котором потребовали немедленного ухода Каланика. По данным NYT, с таким требованием они выступили, когда сам глава Uber уехал в Чикаго.

В публикации уточняется, что Каланик согласился покинуть пост гендиректора после длительных переговоров с инвесторами. При этом отмечается, что он останется в составе совета директоров Uber.

Ранее Bloomberg писал, что Каланик уйдет в отпуск на неопределенный срок после внутрикорпоративных скандалов в Uber. Отношение клиентов к Uber стало ухудшаться после того, как сервис повысил тарифы во время протестов против миграционного указа президента США Дональда Трампа.

Андрей Дубровский