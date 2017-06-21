Новая газета

Курс доллара впервые с февраля превысил 60 рублей

Экономика

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Курс доллара во время торгов на Московской бирже впервые с февраля превысил отметку в 60 рублей. Курс евро превысил 67 рублей — впервые с декабря 2016 года.

По данным Интерфакса, причиной ослабления рубля послужило падение мировых цен на нефть. Котировки Brent в первой половине торгов 21 июня опустились до 45,56 долларов за баррель, а WTI — до 43,2 долларов за баррель.

Другим фактором роста валютных курсов является повышение ставок Федрезерва США и одновременного снижения ключевой ставки Центробанка России.

Напомним, 16 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9% годовых. 

Теги:
рубль, россия, евро, курс доллара

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