В Москве скончался еще один пострадавший от урагана 29 мая

Мужчина, который пострадал во время урагана 29 мая, скончался в одной из больниц столицы, сообщили «Новой газете» в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«Московские врачи пыталась сделать все возможное», — сказал сотрудник пресс-службы.

Таким образом, количество жертв шквалистого ветра в Москве увеличилось до 13 человек, а с учетом количества погибших в Московской области — 18 человек.

Напомним, 29 мая в Москве и области прошел ураган. Скорость ветра в некоторых районах города достигала 22 м/с.

Позднее стало известно, что многие москвичи не получили уведомления о предстоящем урагане. При этом глава пресс-службы МЧС России Алексей Вагутович заявлял, что информирование о непогоде было достаточным. После этого власти Москвы пообещали потратить 76 млн рублей на расширение системы экстренного оповещения.