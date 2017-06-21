В Брюсселе опознали устроившего взрыв на вокзале террориста

Следователи установили личность мужчины, который устроил взрыв на вокзале в Брюсселе, его имя не называется, сообщил телеканалу VTM глава МВД Бельгии Ян Ямбон.

По его словам, террорист планировал устроить взрыв большей мощности, однако произошел лишь слабый взрыв.

Ранее полиция застрелила мужчину с взрывчаткой, который, по словам очевидцев, кричал «Аллах акбар». Центральный вокзал был эвакуирован.

Власти Бельгии квалифицировали случившееся как теракт, о пострадавших не сообщается.

Напомним, 22 марта 2016 года в Брюсселе произошли теракты. В результате атак погибли 32 человека: 16 — от двух взрывов в международном аэропорту «Завентем» и еще столько же — от взрыва на станции метро «Мальбек». Еще около 300 человек получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).