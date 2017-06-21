Социологи: Брекзит и Трамп повлияли на рост популярности Евросоюза

Благодаря Брекзиту и президенту Трампу, провозгласившему новый курс США в международной политике, в Европе увеличилось число сторонников ЕС. К такому выводу пришли специалисты из американского института по изучению общественного мнения Pew Research Center, которые недавно опросили около 10 тысяч человек в 10 крупнейших европейских странах.

Так, по данным исследователей, во Франции и Германии количество приверженцев единой Европы по сравнению с 2016 годом выросло на 18%, в Голландии – на 15%, в Испании – на 13%. Даже в Великобритании после референдума стало на 10 процентов больше тех, кто симпатизирует ЕС.

Только население Италии продемонстрировало некоторый спад числа европейских сторонников, хотя и там они по-прежнему составляют большинство. Примерно 56% итальянцев продолжают поддерживать евроинтеграцию страны.

Позитивный сдвиг наметился в настроении греков. Несмотря на затянувшийся экономический кризис и режим жесткой экономии, с 30% до 33 процентов увеличилось одобрение европейского курса правительства Греции.

Лидерами в поддержке идеи единой Европы являются поляки – 74%, на втором месте немцы – 68%. Третью строчку занимают венгры (67%), хотя их правительство и проводит активную антибрюссельскую пропаганду.

От общего числа опрошенных лишь 18% высказались за то, чтобы их страна покинула Евросоюз.

Тем не менее, как отмечают эксперты Pew Research Center, результаты опроса показали, что в Европе имеется ряд существенных проблем, которые вызывают острое недовольство политических элит и населения в отдельных странах сообщества. Это, прежде всего, чрезмерная бюрократизация экономической и финансовой политики ЕС, закрытость Брюсселя при ведении переговорных процессов по важнейшим торговым соглашениям и, особенно, миграционная политика.

Итальянцы и греки (соответственно 81% и 91%) жалуются на то, что другие государства ЕС не проявляют достаточной солидарности при распределении беженцев. Шведы и немцы недовольны тем, что большинство мигрантов оседают в их странах. Две трети поляков и венгров выступают против размещения у себя даже ограниченных контингентов беженцев-мусульман.