Завод Honda в Японии приостановил работу из-за атаки похожего на WannaCry вируса

Автоконцерн Honda Motor Co в городе Саяма в Японии остановил производство из-за атаки вируса, похожего на WannaCry. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря компании.

Вирус был обнаружен в воскресенье, 18 июня, он приостановил работу завода, на котором ежедневно производят около 1000 автомобилей, в том числе Honda Accord и Odyssey Minivan, а также Step Wagon. Кибератаке подверглась система управления производственными линиями в конце, за разблокировку данных хакеры потребовали вознаграждение.

Отмечается, что 20 июня система возобновила работу.

Напомним, 12 мая по всему миру распространился вирус-вымогатель WCry (Wanna Cry). По данным Европола, хакерской атаке подверглись 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира.

В России жертвами программы стали сети «Мегафона», «Билайна», «Связного», РЖД, Минздрава, Сбербанка, МВД и Следственного комитета. В Великобритании вирус атаковал Национальную службу здравоохранения, а в Германии — сервисы компании Deutsche Bahn, которая является основным железнодорожным оператором страны.

Позднее эксперт «Лаборатории Касперского», а также британские спецслужбы заявили, что вирус-вымогатель WannaCry могли создать северокорейские хакеры из группировки Lazarus.

Вера Юрченко