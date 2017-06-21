Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу 

Российский истребитель Су-27 отогнал истребитель НАТО, который попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу, передает РИА Новости.

«Истребитель “показал” натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался», — пишет агентство.

Самолет НАТО F-16 сблизился с бортом, на котором находился Шойгу, во время его полета в Калининград. Это произошло над нейтральными водами Балтийского мор. Самолет Шойгу следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27, отметили в агентстве.

В Калининграде Шойгу должен провести выездное заседание коллегии военного ведомства, которое будет посвящено вопросам обеспечения безопасности на Западном стратегическом направлении.