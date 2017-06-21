Песков назвал «неверными» сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что показанные Владимиром Путиным режиссеру Оливеру Стоуну видеокадры операции в Сирии были ошибочными. Об этом сообщает ТАСС.

«Это утверждение неверно», — сказал он.

При этом Песков заявил, что может подтвердить достоверность видеоролика, который демонстрировал Путин.

«Это были действительно материалы Минобороны», — добавил он.

Иные домыслы пресс-секретарь назвал «неверными и неуместными».

Накануне независимая группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что президент России Владимир Путин показал американскому режиссеру кадры атаки американской авиации в Афганистане 2013 года, назвав их «работой нашей авиации» в Сирии.

«Нам показали пост в фейсбуке человека, который нашел этот видеоряд. Мы внимательно посмотрели, сравнили динамику ударов по земле, положение, разброс, и увидели, что, действительно, это известное видео работы американского вертолета в Афганистане. Это абсолютно точно то самое видео», — рассказал «Новой газете» руководитель CIT Руслан Левиев.

Сцена, в которой Путин демонстрирует Стоуну видеозапись, содержится в третьей серии сериала под названием «Путин». Небольшая часть видео есть в трейлере. В полной версии этот момент — на отметке 49:10.

Пост, о котором рассказал Левиев, появился на странице пользователя Федора Панасенко. Оригинальное видео, как американский вертолет «Апач» атакует талибов в Афганистане, опубликовано на официальном сайте military.com