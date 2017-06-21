В Нижнем Новгороде выбрали нового главу города

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода единогласно избрали нового главу города, ей стала Елизавета Солонченко, передает Интерфакс.

По информации агентства, после ухода с поста главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина Солонченко работала в статусе исполняющей обязанности. Альтернативным кандидатом-самовыдвиженцем стал депутат от фракции КПРФ Евгений Лазарев, он не получил ни одного гола.

Согласно информации с официального сайта Нижегородской области, Солонченко работала в компаниях «Любятово» и «ВКТ». В 2012 году была избрана президентом Нижегородского регионального общественного фонда поддержки Партии «Единая Россия». А потом стала депутатом городской Думы Нижнего Новгорода V и VI созывов.

Напомним, в конце мая полпред президента России в Приволжского федерального округа (ПФО) Михаила Бабича заявил, что отставка экс-главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина стала результатом проверки чиновников (ПФО) на коррупцию и на наличие зарубежных активов.

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода также приняли прошение об отставке Карнилина. По его словам, после ухода с поста главы города он по-прежнему останется депутатом городской Думы Нижнего Новгорода.

«В январе этого года мне исполнилось 60 лет — время, когда принято уходить на пенсию», — прокомментировал причины ухода сам Карнилин.

В свою очередь, глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов уверен, что отставка Карнилина связана с расследованием ФБК о недвижимости экс-главы в Майами.

В декабре 2016 года фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что семья главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина приобрела две квартиры в Майами общей стоимостью 130 миллионов рублей.

Максим Прошкин