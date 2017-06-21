Подсудимые по делу об убийстве Немцова извинились перед потерпевшими

В Московском окружном суде заканчивается судебный процесс по делу об убийстве Бориса Немцова. В суде прозвучали последние слова подсудимых — никто из них не признает свою вину и все просят присяжных их оправдать. Братья Губашевы попросили прощения у потерпевших и передали им слова соболезнования.

Первым выступил Хамзат Бахаев. Он сказал присяжным, что убийство — ужасное преступление и ещё более ужасно, с какой легкостью могут обвинить человека. «Вам решать мою судьбу, я к преступлению не причастен», — сказал Бахаев.

Шадид Губашев первым делом извинился перед потерпевшими за все свои слова, сказанные им ранее, и выразил соболезнования дочери и маме Немцова. «Это (признательные показания — ред.) были не мои слова, а слова ФСБ. Видит Господь, я не причастен».

Анзор Губашев также начал с соболезнований потерпевшим: «Передайте маме благодарность, что вырастила такого смелого и мужественного человека! Я прочитал здесь (в СИЗО) его книгу "Исповедь бунтаря" и понял, каким человеком был. Именно за мужество его и убили. Я готов нести ответственность по шариату за то, что я делал и говорил. Меня вынудили дать признательные показания. Но я этого не совершал».

Читайте также Дело Немцова: След заказчика затоптан

Темирлан Эскерханов поблагодарил присяжных за терпение. «Меня пытаются обвинить в страшном преступлении, которого я не совершал. Я не верю в правосудие, но доверяю вам, — сказал Эскерханов присяжным. — Я чист как слеза ангела!».

Самым эмоциональным было выступление Заура Дадаева. «Я не совершал этого преступления. Мне очень стыдно за признательные показания, за своё малодушие. Я не был преступником, я был боевым офицером. Как устал — уволился. Но преступления я не совершал! Почему имам Шамиль, когда сдавался в плен, не обернулся? Он знал, что чеченцы не стреляют в спину! Желаю вам удачи, здоровья, счастья, любви! И будьте всегда на связи — тогда вас не обвинят в преступлении!».

Вердикт присяжных будет вынесен завтра, в четверг, 22 июня.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом москворецком мосту. По версии обвинения, бывший военнослужащий батальона «Север» Заур Дадаев был непосредственным киллером, Анзор Губашев подвозил его на машине с места убийства, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев обвиняются в том, что следили за политиком и помогали скрыться исполнителям.