Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» дала показания на бывшего директора «Гоголь-центра»

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева дала показания на бывшего директора «Гоголь-центра» и бывшего генерального продюсера театральной организации «Седьмая студия» Алексея Малобродского, передает телеканал «Дождь».

По данным телеканала, об этом на заседании в Пресненском суде рассказал следователь. Масляева заключила досудебное соглашение и сотрудничает со следствием.

Следователь добавил, что о Малобродском говорил и бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин, который находится под домашним арестом.

Источники «Дождя» в правоохранительных органах сообщали, что следователи сначала планировали арестовать основателя «Седьмой студии» и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Позднее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указания этого не делать. По данным телеканала, некоторые политики вступились за режиссера перед президентом России Владимиром Путиным.

Накануне СК подтвердил задержание бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Он был директором «Гоголь-центра» с 2013 по 2015 годы.

По данным следствия, что с 2011 по 2014 год АНО «7 студия» получила в виде грантов от государства порядка 216 млн рублей «на поддержку развития и популяризации современного искусства», из которых более 1 млн рублей были потрачены по предположительно фиктивным контрактам, а по 200 млн рублей нет обоснования трат.

Ранее были задержаны бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Итин находится под домашнем арестом, а Масляева — под стражей.