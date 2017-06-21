«Яблоко» выдвинуло Ройзмана кандидатом в губернаторы

Партия «Яблоко» выдвинула мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области.

В среду состоялось заседание федерального бюро партии, на котором решался этот вопрос. Другим кандидатом был член партии Сергей Тюриков.

Федеральное бюро приостановило деятельность руководящих органов свердловского отделения партии из-за срыва конференции по выдвижению кандидата.

На прошлой неделе председатель свердловского отделения «Яблока» Юрий Переверзев покинул партию из-за выдвижения Ройзмана. Председатель Федерального политкомитета партии Григорий Явлинский предположил, что на Переверзева оказали давление.

В апреле Евгений Ройзман объявил, что будет выдвигаться на выборы губернатора Свердловской области.