Поклонская: посмотревших «Матильду» прихожан отлучили от причастия на полгода

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала РБК, что прихожан, посмотревших фильм «Матильда» Алексея Учителя на закрытых показах, отлучили от святого причастия на шесть месяцев в церквях и монастырях.

«Этот фильм признается церковью хулой на дух святой», — сказала депутат.

По ее словам, она также не собирается смотреть «Матильду» в парламентском клубе в Госдуме.

«Уважающие свою историю, заветы предков и веру тоже не будут его смотреть. Я не имею в виду представителей власти, которые для выполнения своих должностных обязанностей или обладая специальными познаниями вынуждены знакомиться с такими материалами», — пояснила Поклонская.

Как рассказал РБК Учитель, информация о закрытых показах фильма является «полным враньем».

«Рабочую версию фильма никто, кроме представителей власти, не смотрел. Сам фильм еще не готов. Рабочий материал мы также, конечно, показывали митрополиту Илариону», — поделился режиссер.

Премьера фильма должна состояться 6 октября в Мариинском театре. Как отмечает ТАСС, это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки.

Фильм повествует о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма «Матильда», сделанной по ее заказу.

Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма. В частности, они отметили, что роль императора Николая II дали Ларсу Айдингеру, который ранее снимался в порнографических фильмах.

В итоге эксперты пришли к выводу, что «Матильду» нельзя выпускать в прокат, поскольку фильм оскорбляет чувства верующих.

В Министерстве культуры России позднее заявили, что не будут рассматривать экспертное заключение, заказанное Поклонской, при принятии решения о выдаче прокатного удостоверения на картину.

Экспертиза Санкт-Петербургского государственного университета не нашла в фильме «Матильда» элементов, оскорбляющих чьи-либо чувства.

Максим Прошкин