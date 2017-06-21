Повторная экспертиза выявила алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика

Повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт наличия высокой дозы алкоголя в организме 6-летнего мальчика, сбитого насмерть в Подмосковье. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«Результаты повторного исследования крови погибшего ребенка однозначно свидетельствуют о том, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему, и в них присутствует значительное количество алкоголя», — сказал он.

Собеседник отметил, что окончательного решения о проведении эксгумации мальчика не принято.

Накануне министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что наличие или отсутствие алкоголя в крови ребенка, сбитого насмерть в подмосковной Балашихе, не повлияет на квалификацию преступления. При этом он отметил, что нарушений в расследовании происшествия не было.

Ранее подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова после встречи с родителями погибшего в ДТП мальчика сообщила об угрозах, которые получили свидетели аварии. При этом Семенова отметила, что не заметила пагубных привычек у родителей и близких погибшего ребенка, добавив, что мальчик воспитывался «в хороших условиях». Омбудсмен также выразила недоумение, что в крови ребенка нашли алкоголь. По ее словам, это первый подобный случай.

ДТП со смертельным исходом произошло в Балашихе 23 апреля. Местная 31-летняя жительница сбила шестилетнего ребенка. Он скончался на месте. Сразу после аварии она заявила, что ребенок был пьян.

Проделанная экспертиза показала, что в крови мальчика было 2,7 промилле алкоголя, что соответствует выпитым 295 граммам водки или 2,5 литрам пива.

Сенатор Елена Мизулина назвала абсурдной ситуацию с обвинением погибшего ребенка в пьянстве и предположила, что сотрудники полиции могли сфальсифицировать материалы уголовного дела. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту экспертного заключения о «сильном опьянении» ребенка.

Вера Юрченко