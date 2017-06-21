Экс-директора «Гоголь-центра» обвинили в срыве идущего уже пять лет спектакля «Сон в летнюю ночь»

Прокуратура обвинила экс-директора «Гоголь-центра» и бывшего генерального продюсера театральной организации «Седьмая студия» Алексея Малобродского в хищении средств на постановку «Сон в летнюю ночь». Обвинение заявило, что спектакль не был поставлен. При этом спектакль входит в репертуар «Гоголь-центра» и следующий показ, как следует из афиши, состоится 3 и 4 июля. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Прокуратуру не убедили представленные адвокатом Малобродского рецензии на этот спектакль, вышедшие в СМИ.

Пресненский районный суд Москвы арестовал экс-директора «Гоголь-центра» до 19 июля. Накануне Ассоциация театральных критиков направила обращение в Пресненский суд, в котором попросила освободить Малобродского.

На суде стало известно, что бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева дала показания на Малобродского. По словам следователя, о Малобродском говорил и бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин, который находится под домашним арестом.

Алексея Малобродского задержали 19 июня. Об этом вечером того же дня сообщила «Медуза» со ссылкой на трех источников. На следующий день Следственный комитет России официально подтвердил задержание экс-директора «Гоголь-центра».

Малобродского подозревают по делу о хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии». Фигурантами этого дела также являются Нина Масляева и Юрий Итин. Накануне их задержания прошли обыски по 17 адресам, в том числе в самом «Гоголь-центре» и в доме нынешнего худрука театра, создателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. После этого режиссера допросили, он проходит по делу свидетелем.