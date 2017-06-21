Появилось видео сближения истребителя НАТО с самолетом Шойгу

Российские телеканалы обнародовали видео сближение истребителя НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу.

На кадрах, снятых через иллюминатор министерского самолета, видно, как натовский F-16 поравнялся с российским воздушным судном. Далее между ними встал истребитель Су-27, сопровождавший самолет Шойгу, и покачал крыльями, продемонстрировав ракеты. После этого самолет НАТО ушел в сторону.

Ранее сообщалось, что Су-27 отогнал истребитель НАТО, который попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу на его пути в Калининград. Это произошло над нейтральными водами Балтийского моря.

В Калининграде Шойгу должен провести выездное заседание коллегии военного ведомства, которое будет посвящено вопросам обеспечения безопасности на Западном стратегическом направлении.

Вера Юрченко