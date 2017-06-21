Родители Жанны Фриске обжаловали взыскание с них 21 млн рублей по иску Русфонда

Родители Жанны Фриске обжаловали решение Перовского суда Москвы по иску благотворительной организации Русфонд о взыскании с родственников певицы 21,6 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока неизвестна.

В мае гражданский муж Фриске Дмитрий Шепелев в своем инстаграме заявил о намерении обжаловать решение суда.

«Ни я ни мой сын, разумеется, к этим деньгам не прикасались, потому что не имели доступа к благотворительным счетам. В суде были представлены доказательства, что собранные благотворительные средства за несколько недель до смерти Жанны были сняты со счета ее матерью Ольгой Фриске», — написал он.

Шепелев выразил недоумение в связи с тем, что суд никак не квалифицировал эти действия.

«Не знаю, как назвать это иначе как воровство», — добавил он.

19 мая Перовский суд Москвы удовлетворил иск Русфонда о взыскании с родителей Жанны Фриске и ее сына, представителем которого является Дмитрий Шепелев 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала.

Ранее Русфонд, отправивший свыше 25 млн рублей на лечение Жанны Фриске, обратился в суд, чтобы добиться отчета о расходовании этих средств. Договор, по которому певице оказывалась помощь, предусматривал целевое расходование средств и обязывал представить отчет о расходах на лечение, а неизрасходованные суммы вернуть. Однако по документам, которые были предоставлены, на лечение Жанны Фриске была потрачена лишь небольшая часть общей суммы.

Русфонд обращался в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по факту хищения денежных средств еще в январе 2016 года. Юристы фонда сообщали, что получили отчет о расходовании только 4,12 млн из собранных денег. Однако тогда в возбуждении дела было отказано.

Напомним, певица Жанна Фриске скончалась от рака головного мозга в мае 2015 года в возрасте 41 года. Сбор денег на лечение певицы организовал «Первый канал» в январе 2014 года.

Вера Юрченко