Три российских бегуна дисквалифицированы за допинг

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила о дисквалификации троих российских бегунов Инги Абитовой, Анастасии Капачинской и Дениса Алексеева за нарушение антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

По информации ВФЛА, после перепроверки допинг-проб с Олимпиады 2008 года в Пекине у спортсменов был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон, у Капачинской также нашли станозолол.

Ранее бегунов уже дисквалифицировали за употребление запрещенных ИААФ веществ, а так же лишали завоеванных медалей.

Напомним, в результате перепроверки допинг-проб МОК уже лишил Россию 22 медалей, полученных на олимпиадах в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году.

Как сообщала NRK, общая перепроверка проб на наличие допинга у медалистов Олимпиады в Пекине-2008 и Лондоне-2012 показала 63 положительных результата.

По информации издания, всего повторная проверка выявила 110 фактов применения допинга спортсменами обеих Олимпиад. Среди попавшихся участников 15 являются обладателями золотых медалей.

Как уточняла NRK, запрещенные препараты найдены у участников игр из 19 стран, в том числе, России, Белоруссии, Украины, Германии и т.д.

Максим Прошкин