В Москве при невыясненных обстоятельствах пропал уроженец Дагестана

В Москве 5 июня при невыясненных обстоятельствах пропал 27-летний уроженец Дагестана Магомед Омаров, сообщил «Новой газете» адвокат коллегии адвокатов «Презумпция» Магомед Шамиль Шабанов. Мать Омарова думает, что ее сына похитили сотрудники правоохранительных органов.

Адвокат рассказал, что в этот день Омаров встретился с неким Максудом Кадршаевым. Он заехал за ним на своей машине в Балашиху, оттуда они вместе поехали к имаму одной из московских мечетей. Ранее Омаров не был знаком с Кадршаевым: он вызвался ему помочь по просьбе своих знакомых, которые учились у Кадршаева арабскому языку в Египте.

Накануне, 1 июня, Кадршаева выдворили из этой страны в ходе массовой акции по выдворению нелегальных мигрантов. По словам адвоката, ему неизвестно, легально ли находился в этой стране Кадршаев или нет (он является гражданином России). Шабанов предположил, что его выдворили, «скорее всего, без права въезда в Египет».

«Когда Кадршаева выдворили из Египта, он обратился к знакомому имаму в России с просьбой помочь в трудоустройстве. Тот согласился, однако время встречи не было согласовано. Омарову передали его знакомые контакты Кадршаева, сказали, что уважаемому человеку нужно помочь, он остался совсем без денег. Друзья попросили Омарова, чтобы он срочно, поскольку у Кадршаева нет машины, отвез его на встречу к муфтию», — пояснил Шабанов.

Про самого Кадршаева адвокат сообщил, что тот известен среди сообщества мусульман под именем «Шейх Максуд».

«Этот человек [Кадршаев] лет десять назад работал имамом одной из мечетей в Тюменской области, входящей в юрисдикцию духовного управления азиатской части России. Последние девять лет он жил в Египте, преподавал арабский язык в одном из центров при мечети. Его семья все это время проживала в Таджикистане», — рассказал Шабанов.

Камеры видеонаблюдения в последний раз зафиксировали автомобиль Омарова в 14 часов 20 минут по адресу Сущевский вал, 69 (внешняя сторона третьего транспортного кольца). С тех пор связи с Омаровым нет.

«Спустя три дня на телефон друга Омарова с телефона Кадршаева поступили три сообщения непонятного содержания: “Салам алейкум”, “Мы вместе”, “Так надо было”. Друг попросил пояснить, где они находятся, но ответа не было», — добавил Шабанов.

Мать пропавшего направила жалобу прокурору Восточного округа Москвы, в которой заявила: «Я уверена, что моего сына похитили сотрудники полиции». «Мы узнали, что сотрудники полиции заинтересовались человеком, который был пассажиром моего сына. Так как достоверно известно, что спецслужбы республики Таджикистан вчера, 12.06.2017, допрашивали жену Кадршаева М.Г., проживающую в Таджикистане», — написала она.

Кроме этого, от нее и адвоката направлены заявление на имя уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, телеграмма на имя президента России Владимира Путина, ходатайства постоянному представителю республики Дагестан при президенте Изумруде Мугутдиновой и начальнику управления МВД Москвы по Восточному округу (все документы есть в распоряжении редакции).

«Нам сообщили, что розыскное дело возбудили 13 или 14 июня. Официальных документов я не видел. В отделе полиции Москвы по району по району Косино-Ухтомский, когда я спросил, что предпринимается для поиска Омарова, мне сказали, что ничем помочь не могут, что еще не видели адвокатов, которые разыскивают людей», — заключил защитник. Он добавил, что предоставил полиции ордер от коллегии адвокатов, который дает право заниматься этим делом. И, кроме этого, попросил сделать детальную расшифровку звонков Омарова, чтобы определить его местоположение.

Мать Омарова Разият рассказала, что ее сын проживает в Москве более десяти лет. Занимается индивидуальным предпринимательством: вместе с семьей шьет одежду и через интернет-магазин продает по всему миру. У него высшее образование (закончил Северо-Кавказский университет РАНХиГС при президенте России), он женат, его супруга беременна.

«С Кадршаевым он раньше не был знаком. Тот приехал в Москву месяц назад. Первый раз моего сына попросили привезти его из аэропорта, во второй — отвезти в центр Москвы по поводу трудоустройства Кадршаева», — сообщила Разият.

По ее словам, она обошла все инстанции (полицию, ФСБ, прокуратуру и др.), официальное ей никто ничего не говорит, но «неофициально шепчут, что он на 99,9% находится в ФСБ». «Сказали, просто сидите, ждите, подробную информацию не дают», — добавила мать Омарова.

При этом она отметила, что у сотрудников правоохранительных органов к ее сыну «ничего нет и быть не может», он никогда не привлекался, не имеет судимости.