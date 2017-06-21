СК подтвердил результаты повторной экспертизы погибшего в ДТП в Балашихе шестилетнего мальчика

Следственный комитет подтвердил, что повторная экспертиза выявила наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе шестилетнего мальчика, сообщается на сайте ведомства.

«Следователями был также произведен осмотр автомобиля обвиняемой по уголовному делу о ДТП, в салоне которого обнаружены и изъяты следы крови малолетнего потерпевшего. Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови обнаружен алкоголь», — сказано в заявлении СК.

Ранее в среду источник Интерфакса сообщил, что повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт наличия высокой дозы алкоголя в организме шестилетнего мальчика.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что наличие или отсутствие алкоголя в крови ребенка, сбитого насмерть в подмосковной Балашихе, не повлияет на квалификацию преступления.

ДТП со смертельным исходом произошло в Балашихе 23 апреля. Местная 31-летняя жительница сбила шестилетнего ребенка. Он скончался на месте. Сразу после аварии она заявила, что ребенок был пьян. Проделанная экспертиза показала, что в крови мальчика было 2,7 промилле алкоголя, что соответствует выпитым 295 граммам водки или 2,5 литрам пива.