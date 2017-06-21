Россия отменила дипломатическую встречу с США из-за расширения санкций

Дипломатическая встреча заместителя главы МИД России Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном отменена из-за расширения санкций, сообщается на сайте российского МИДа.

Согласно информации внешнеполитического ведомства, на встрече планировалось обсудить пути дальнейшего взаимодействия между двумя странами.

В МИДе считают, что расширение санкционного списка — это «политический подарок» находившемуся в США президенту Украины Петру Порошенко.

«В США, конечно, могут и дальше тешить себя иллюзиями насчет того, что на Россию можно “надавить”. Многочисленные прежние “волны” американских санкций не принесли результата, на который рассчитывали их инициаторы. Столь же тщетными будут и любые новые попытки “заставить подчиниться” российскую сторону», — говорится в сообщении.

В МИДе также обеспокоены тем, что расширение ограничительных мер продолжает «тенденцию к обрушению отношений между нашими странами».

Напомним, 20 июня Минфин США внес в санкционный список частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» и фирму бизнесмена Евгения Пригожина Concord Catering («Комбинат питания “Конкорд”»). Всего в список были добавлены 38 физических лиц и организаций.

В марте 2015 года США ввели санкции против ряда граждан России после событий на Украине, под ограничительные меры попали также некоторые компании, среди которых Газпромбанк, ВЭБ, «Роснефть», НОВАТЭК, «Алмаз-Антей», «Калашников», Уралвагонзавод.

В марте 2016 года власти США объявили о продлении санкционных мер еще на один год.

Максим Прошкин