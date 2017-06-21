Спикер Заксобрания Петербурга запретил депутатам задавать вопросы об арестах 12 июня

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров запретил депутатам на пленарном заседании задавать вопросы о «репрессиях» в отношении протестующих 12 июня. Об этом «Новой газете» сообщил депутат Максим Резник.

По его словам, во время представления кандидатур в квалификационную коллегию судей оппозиционные парламентарии решили с трибуны озвучить ситуацию, которая происходит в судах в связи с событиями 12 июня.

«Мы решили узнать, что об этом думают кандидаты в квалификационную комиссию, которые потом будут оценивать судей и могут принять решение в их отношении, например, повысить. Спикер не давал им на них отвечать», — сказал Резник.

Он отметил, что не знает, мог ли спикер, согласно регламенту, запретить депутатам задавать вопросы, отметив, что «кажется, нет».

Так как вопросы о политических репрессиях задавать было не разрешено, Максим Резник спросил одну из кандидаток о том, как она себя чувствует.

«Она не стала отвечать на вопрос, и лишь спросила в ответ, как я себя чувствую. Я сказал: «Спросите меня об этом, когда я буду баллотироваться», — отметил Резник.

По итогам голосования в коллегию избрали заместителя гендиректора по судебной и претензионной работе управляющей компании «Орион» Елену Чебаненко, руководителя службы управления имущественным комплексом НИИ синтетического каучука им. академика С.В. Лебедева Кирилла Попова, начальника юридического отдела «Генеральной Сюрвейерской Компании» Ольгу Платову.

12 июня во многих российских городах прошли митинги против коррупции. Всего в России, по данным «ОВД-Инфо», задержали более 1 700 человек. Большинство задержаний прошло в Москве и Петербурге.