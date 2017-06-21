Стоун прокомментировал видеозапись показанных Путиным ударов в Сирии

Режиссер Оливер Стоун прокомментировал информацию о том, что показанные ему президентом России Владимиром Путиным видеокадры операции в Сирии являлись записью атаки американской авиации в Афганистане.

«Зачем ему (Путину — ред.) врать? Россия достигла успехов в плане нанесения ущерба «Исламскому государство» (запрещенная в России террористическая организация — ред.), они разбомбили к чертям Сирию и они уничтожили финансовые возможности империи ИГ перегонять нефть в Турцию. Мне кажется, вот в чем суть. А тут вы спрашиваете про какую-то мелочь», — сказал он отвечая на вопрос журналиста на IV международном фестивале STARMUS, проходящем в норвежском городе Трондхейм.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что может подтвердить достоверность видеоролика, который Путин демонстрировал Стоуну.

«Это были действительно материалы Минобороны», — отметил он.

Иные домыслы пресс-секретарь назвал «неверными и неуместными».

Накануне независимая группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что президент России Владимир Путин показал американскому режиссеру кадры атаки американской авиации в Афганистане 2013 года, назвав их «работой нашей авиации» в Сирии.

«Нам показали пост в фейсбуке человека, который нашел этот видеоряд. Мы внимательно посмотрели, сравнили динамику ударов по земле, положение, разброс, и увидели, что, действительно, это известное видео работы американского вертолета в Афганистане. Это абсолютно точно то самое видео», — рассказал «Новой газете» руководитель CIT Руслан Левиев.

Сцена, в которой Путин демонстрирует Стоуну видеозапись, содержится в третьей серии сериала под названием «Путин». Небольшая часть видео есть в трейлере. В полной версии этот момент — на отметке 49:10.

Вера Юрченко