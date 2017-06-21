В РПЦ не в курсе об отлучениях от церкви из-за «Матильды»

О случаях отлучения от церкви прихожан, которые посмотрели фильм «Матильда», в РПЦ неизвестно, заявил РБК зампредседателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Мне ничего неизвестно про участие прихожан в закрытых показах фильма "Матильда", и последовавших за этим канонических прещениях», — сказал Кипшидзе.

По его словам, вопросы церковных дисциплинарных наказаний находятся «сугубо в ведении священноначалия РПЦ», а не общественных активистов.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что прихожан, посмотревших фильм «Матильда» Алексея Учителя на закрытых показах, отлучили от святого причастия на шесть месяцев в церквях и монастырях.

«Этот фильм признается церковью хулой на дух святой», — сказала депутат.

Как рассказал Учитель, информация о закрытых показах фильма является «полным враньем».

«Рабочую версию фильма никто, кроме представителей власти, не смотрел. Сам фильм еще не готов. Рабочий материал мы также, конечно, показывали митрополиту Илариону», — поделился режиссер.

Премьера фильма должна состояться 6 октября в Мариинском театре. Как отмечает ТАСС, это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки.

Фильм повествует о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.

Максим Прошкин