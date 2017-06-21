«Ъ»: Россия определила кандидатуру на должность главы новой структуры ООН

Кандидатом на должность руководителя новой структуры ООН — Бюро по борьбе с терроризмом — станет российский дипломат Владимир Воронков. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в секретариате организации.

По данным издания, объявление о новом назначении будет сделано в ближайшие дни.

«Воронков 20 июня провел в Нью-Йорке встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем. На ней обсуждались детали предстоящего назначения», — пишет «Коммерсант».

Владимир Воронков работает в системе МИД с 1989 года. Он был советником-посланником посольства России в Польше, а затем заместителем департамента кадров министерства. С 2005 года занимал должность заместителя постпреда России при ОБСЕ. С 2008 по 2011 год руководил департаментом общеевропейского сотрудничества МИД. Последние шесть лет он работал постпредом России при международных организациях в Вене.

Ранее сообщалось, что Россия выдвинет своего посла в США Сергея Кисляка на должность главы новой структуры ООН. Позднее стало известно, что также рассматривается кандидатура заместителя министра иностранных дел Геннадия Гатилова.

О создании нового подразделения стало известно из обращения генсека ООН Антониу Гутерриша к участникам состоявшейся в конце апреля в Москве международной конференции Минобороны России.

Планируется, что Бюро займется выполнением следующих задач: во-первых, осуществлением антитеррористической деятельности, проводимой по мандату ООН в соответствии с полномочиями, которыми наделен генсек; во-вторых, усилением координации деятельности 38 подразделений, входящих в целевую группу по осуществлению контртеррористических мероприятий ООН; в-третьих, оказанием содействия государствам—членам ООН в антитеррористической деятельности; в-четвертых, укреплением ресурсной базы борьбы с терроризмом и усилением работы по разъяснению ее смысла и значения.

Вера Юрченко