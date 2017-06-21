Самолет Шойгу второй раз за день сопроводили истребители НАТО

Несколько истребителей НАТО сопроводили самолет министра обороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, когда он возвращался из Калининграда, сообщает Интерфакс.

Как отмечает агентство, истребители НАТО сопровождали самолет Шойгу, находясь на значительном расстоянии, не пытаясь к нему приблизиться.

Во время полета из Калининграда самолет Шойгу также сопровождали российские истребители-бомбардировщики Су-34. Сообщалось, что натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра. Но российский истребитель Су-27 заставил его уйти в сторону.

В Калининграде Шойгу провел выездное заседание коллегии военного ведомства.

Андрей Дубровский