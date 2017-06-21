Новая газета

Сборная России по футболу уступила Португалии на Кубке конфедераций

Спорт

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Сборная России по футболу проиграла команде Португалии в матче второго тура Кубка конфедераций. 

Единственный мяч забил форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду. В итоге встреча, которая проходила на стадионе «Спартак» в Москве, закончилась со счетом 0:1.

Победа над Россией вывела команду Португалии в лидеры группы А, Россия с 3 баллами опустилась на второе место.

В следующем матче российская сборная сыграет с командой Мексики. Встреча пройдет 24 февраля в Казани. В стартовом матче кубка конфедераций, который прошел в Петербурге, российская сборная победила команду Новой Зеландии со счетом 2:0, а португальцы сыграли вничью с командой Мексики (2:2). 

В другой группе выступают сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. Согласно регламенту, в полуфинал выходят команды, занявшие в своих квартетах первые и вторые места.

Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

Андрей Дубровский

Теги:
стадионы, игры, футбол, кубок

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