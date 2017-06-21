Директор Исаакия: вопрос передачи музея РПЦ не достоин референдума
Директор Исаакиевского собора Юрий Мудров не считает тему передачи собора РПЦ достойной референдума. Об этом он заявил РБК.
По мнению Мудрова, референдум не позволит отразить общественное мнение в полном объеме.
«Улица и митинги не решат этот вопрос, потому что, если по любому поводу будет собираться референдум, я считаю, что это непродуктивный путь развития. Сейчас нужно дать нам спокойно поработать», — сказал Мудров.
По словам Мудрова, у музея нет проблем с церковью, а отношения с петербургской епархией отрегулированы.
«В соглашении отрегулированы вопросы, когда епархия может проводить богослужения, кто является страшим священником. Обязательно нужно совместить функции музея и собора. Наша задача работать над усовершенствованием музейной деятельности», — считает Мудров.
14 марта избирком Петербурга отклонил заявку на проведение референдума по Исаакиевскому собору, однако позже одобрил его проведение.
Ранее в марте 2017 года инициативная группа из 22 человек подала заявку на проведение референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Однако власти Петербурга отказались рассматривать этот вопрос.
В январе власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Губернатор Петербурга Григорий Полтавченко заявил, что собор сохранит музейную функцию. Это решение вызвало недовольство у части горожан, и с тех пор в Петербурге не прекращаются акции как сторонников, так и противников такого решения.
Андрей Дубровский