Лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» предъявили обвинение

Лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву предъявили обвинение по взлому почты шести человек. Его дело выделено в отдельное производство и направлено в Московский городской суд. Об этом сообщает РИА-Новости.

Аникеева обвиняют во взломах почты Елены Морозовой из группы «Сумма», Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко, а также помощника президента Андрея Белоусова.

При этом Тимакова и Прокопенко не были признаны потерпевшими по делу.

Сам Аникеев отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы. Он также отрицает шантаж людей, у которых группа взламывала почту. Как отмечает агентство, Аникеев признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Аникеева арестовали в ноябре 2015 года. В мае этого года ему продлили арест до 8 июля. Кроме него, под стражу заключили членов организации Александра Филинова и Константина Теплякова. Им предъявлены обвинения в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 272 УК РФ).

По версии следствия, группировка поручала хакерам взламывать личные почтовые ящики высокопоставленных чиновников, бизнесменов и журналистов, в частности, телеведущего Дмитрия Киселева и пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой. В 2014 году блог «Шалтая-Болтая» был внесен в реестр запрещенных сайтов.

По этому делу также арестованы начальник отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев, и глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Андрей Дубровский