«Одноклассники» научились обходить блокировки на Украине

Российская социальная сеть «Одноклассники» нашла способ, как обойти блокировки на Украине. Об этом пишет украинское издание «УНИАН» со ссылкой на сообщение администрации соцсети.

В разосланных пользователям сообщениях говорится, что соцсеть обновила мобильное приложение «ОК» для iPhone и Android, позволяющее обходить блокировку ресурса и пользоваться всеми сервисами социальной сети.

Администрация соцсети предлагает пользователям установить или обновить приложение до последней версии, чтобы пользоваться «Одноклассниками» на Украине.

Ранее сообщалось, что новая украинская социальная сеть Ukrainians предложила пользователям регистрироваться через запрещенный на территории страны «Вконтакте».

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко расширил список российских граждан и компаний, в отношении которых действуют санкции. Согласно его указу, на территории Украины должны быть заблокированы «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Под санкции также попали многие российские телеканалы и РБК.

В тот же день Порошенко пообещал закрыть свои официальные аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». При этом свое обещание он опубликовал на своей странице в «ВКонтакте».

Андрей Дубровский