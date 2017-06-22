В Мосуле взорвали знаменитую соборную мечеть с «падающим» минаретом

В Мосуле взорвали соборную мечеть XII века «Ан-Нури», известную благодаря «падающему» и «изогнутому» минарету IX века. Минарет тоже взорван, сообщают «Би-би-си» и Reuters.

IS blows up Mosul mosque where Baghdadi announced "caliphate": Iraqi commander https://t.co/utimomBWnk pic.twitter.com/nTvZXdvYyH — David Vujanovic (@davidvujanovic) June 21, 2017

Генерал-майор сухопутных войск США Джозеф Мартин заявил, что вина за уничтожение мечети, одной из величайших ценностей Мосула и Ирака, лежит на признанной и запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство» (ИГ).

В свою очередь ИГ обвинила в уничтожении мечети американскую авиацию. Однако полковник ВВС США Джон Дорриан заявил, что боевая авиация коалиции не наносила удары в районе мечети.

Премьер-министр Ирака ​Хайдер Аль-Абади, заявил, что подрыв мечети и минарета «равносильно официальному заявлению поражения» ИГ.

В 2014 году после захвата Мосула боевиками ИГ лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади в этой мечети провозгласил на захваченных территориях халифат и объявил себя халифом. В Мосуле с октября 2016 года идут бои между боевиками ИГ и международной антитеррористической коалицией.